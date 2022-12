Mujer es estafada con pedido de 2 mil pasteles e internautas la apoyan comprándolo todo

Cuando uno tiene un emprendimiento muchas veces pasa por algunas dificultades como es el caso de la dueña de una pastelería quién logro recuperarse tras ser estafada por un cliente quien le pidió pasteles y desapareció al momento de la entrega.

Pastelera pide ayuda para recuperar inversión en venta fallida



Yadira Reyes es una pastelera quien pidió ayuda desesperadamente en las redes sociales, luego de que un cliente le hiciera un exorbitante pedido de dos mil pasteles.

“Nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado” escribió en Facebook.

Buscando recuperar su inversión, utilizó la página de su negocio para ofrecerlos a precios muy por debajo del mercado y evitar tirarlos a la basura por la fecha de caducidad.

“Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar, estamos rematando los pasteles 30 pesos ó 2 por 50 pesos”





Publicación se hizo viral en redes sociales

La publicación fue compartida y comentada por miles de internautas, llegando a acumular cerca de dos mil reacciones, entre ellas "me enoja", "me sorprende" y "me entristece".

Cabe recalcar, que la repostera señaló a Jorge Zúñiga como responsable de la no venta. Según cuenta la joven, el hombre no respondió ninguna llamada.

La emprendedora también agradeció en redes ya que recibió muchos pedidos y agotó todos los pasteles en su local de Ciudad Victoria, México.

Los usuarios también aprovecharon la oportunidad para criticar a Jorge, "Así como actúas, así te va a ir en la vida, acuérdate que todo lo que hagas recibirás", "No tiene la culpa el indio. Sino Quien lo hace compadre, en un pedido tan grande, mínimo debe exigirle un anticipo del 50 %. ¿Qué no? Si no va pierde el anticipo. Espero y este articulo no sea falso. Como los que anteriormente han publicado.", "Ya ni la fr** ese, pero así le va a ir en la vida el karma cuando llega con doble factura", fueron algunos de los comentarios.