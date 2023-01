Mujer extranjera preocupa a usuarios tras comer tuna sin pelar: “Cuidado con las espinas”

La tuna es una fruta que contiene muchos nutrientes, y se caracteriza por tener espinas en toda su corteza. Por ello, las personas acostumbran a pelar este alimento antes de ingerirlo. Pese a esto, a través de su cuenta de TikTok, una joven extranjera decidió mostrar su degustación de una tuna sin pelar.

Ante el imprudente acto, miles de usuarios se preocuparon por la salud de la joven, quien aseguró encontrarse bien.

Lee también: Vaca ingresa a cocina y arrasa con todos los alimentos: "¡Muuuu...y rico!"

No la peló

La usuaria de TikTok @anna.antonje.gvn compartió un video en el que se puede apreciar cómo ingiere una tuna sin pelar. Ignorando las recomendaciones de miles de usuarios, la mujer extranjera se animó a comer esta fruna con espinas, dándole un enorme bocado.

De acuerdo a las imágenes, la joven no paró de morder la fruta frente a la cámara de su teléfono. En el clip se pueden distinguir los puntos negros de la tuna, resultantes de las espinas que habían sido cortadas.

Según estudios, las espinas de la tuna suelen ser afiladas y difíciles de quitar una vez que la fruta está cortada, lo que puede ser peligroso y desagradable al momento de comer. Por ello, se recomienda pelar la tuna antes de su consumo, ya que permite la eliminación de cualquier suciedad o contaminación que pueda haber en la superficie de la fruta.

Lee también: Heladería presentó su nuevo sabor "vegano", pero en realidad eran cubos de hielo: "Aquí no se discrimina"

Usuarios se preocupan por espinas

La controvertida escena fue captada y difundida a través de la plataforma de TikTok, donde registró más de tres millones de visualizaciones, además de 53 mil ‘me gusta’ y más de 15 mil comentarios.

“¿Y las espinas?”, “Y yo agarrando un guante para no pincharme con las mini espinas que tiene”, “Ya me imagino las espinas en su lengua y labios”, “Seguramente las limpiaron, por eso se las come con confianza”, Te aseguro que, si no pican al entrar, picarán al salir”, fueron algunas de las reacciones más curiosas.