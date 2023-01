Heladería presentó su nuevo sabor "vegano", pero en realidad eran cubos de hielo: "Aquí no se discrimina"

Una heladería ofrece a sus clientes helados veganos, que no es más que cubos de hielo. Un usuario de TikTok mostró el increíble hallazgo.

El helado es uno de los postres favoritos por las personas en el verano. De hecho, existen infinidad de sabores. Pero, la que captó un joven se ha hecho viral en las redes sociales. ¿De qué sabor estamos hablando? Aquí te lo contamos:

Una delicia de sabor

Carlos (@carlosmanuelmarqu), un usuario de TikTok, compartió un video de los sabores que vende una heladería de su ciudad. En él, se pueden apreciar todos los productos que ofrece el establecimiento (mamey, frambuesa, fresa, rolfs de canela, entre otros). Sin embargo, uno llamó la atención.

Al final del estante, se puede ver un helado sabor "vegano". Pero, para su sorpresa, lo que había dentro del recipiente eran cubos de huelo.

Redes quieren probar

El curioso clip fue bien recibido en la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de un millón de visualizaciones. El 'helado vegano' ha logrado tener 190 mil ‘me gusta’ y más de 1300 comentarios.

Tras presenciar el video, miles de usuarios decidieron dejar sus respectivos comentarios. Algunos destacaron que no existía ese sabor, asimismo, otros aplaudieron la broma del establecimiento: “Aquí no se discrimina”; “Le hubiera echado una frutita al menos”; “El chef amaneció con sentido del humor”, “Dejo propina sin comprar nada”; "Ok pero, sabor elote"; "Esperando el “Tia Paola”"; "rebasado el chef", fueron algunos de los comentarios más llamativos.