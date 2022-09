Mujer fue contratada para cantar en la boda de su ex por error y escena se vuelve viral

Reencontrarte con tu expareja es un momento incómodo, pero hacerlo en tu boda puede empeorar el momento. Este fue el caso de una chica, quien aprovechó el momento para vengarse de su exnovio.

El nombre de la protagonista es Alexandra Starr, una mujer que trabaja como cantante en sus tiempos libres. La muchacha fue contratada por accidente para cantar en la boda de su exnovio, quien le fue infiel.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el clip compartido por la misma Alexandra y el diario ‘New York Post’, la cantante acudió a una boda para dar un show sin conocer los nombres de los novios. Sin embargo, al llegar descubrió que se trataba del matrimonio de su expareja.

La mujer no dejó pasar la oportunidad y avergonzó a su exnovio. “El que me engañó contrató a mi banda para que actuara en su boda y no sabe que soy la cantante”, empezó diciendo la intérprete.

Cabe señalar que la joven artista mantuvo una relación amorosa con el hombre durante cinco años, pero descubrió que era engañada con la mujer de la boda. Por ello, les dedicó el tema “Before He Cheats” (Antes que te engañe).

Tras notar su presencia, el novio intentó detener a la mujer, pero ella sólo atinó a lanzarle una bebida en la cara. Alexandra Starr se mostró muy incómoda con la situación, por lo que decidió salir corriendo de la escena.