Mujer lanza piropo a policía, pero es choteada y su reacción se hace viral en redes sociales

El 14 de febrero se celebró en todo el mundo y algunos pudieron lograr el objetivo de enamorar a su ‘crush’. Y ese no fue el caso de una joven quien al intentar 'piropear' a un oficial recibió una inesperada respuesta.

No tuvo suerte

Un usuario de TikTok (@Ashliehm) mostró como una mujer trató de conquistar a un policía con un singular piropo. Sin embargo, ella no se imaginó la fría respuesta que recibiría por parte del agente.

En el clip se puede ver a la muchacha pidiéndole al policía instrucciones para llegar a su corazón. Ante la interrogante, el oficial sorprendido le responde duramente: “No hay carro para eso”. La mujer solo atinó a reírse al ser rechazada por el uniformado.

Se pasó de frío

El video fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, haciéndose viral de manera rápida. Actualmente, el clip cuenta con más de un millón de visualizaciones en solo un día, además cuenta con más de 30 mil me gustas y 830 comentarios.

“Muy bien ‘promo’, así nomás no se cae en esas garras”, “Muy bien colega, me identifico contigo”, “Así somos todos los fieles”, “El frío de los fríos”, “Así somos todos los policías, nos representas, colega”, "Buena mi sub. No sé amarre tan joven"; "Es que sabe que lo están grabando"; fueron algunos de los mensajes de la publicacion.