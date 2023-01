Mujer le hace broma a su novio que está embaraza: “Ríe para no llorar”

Una mujer se hizo viral por hacer una cruel broma a su enamorado. La joven no tuvo mejor idea que anunciarle un supuesto embarazo en frente de todos sus amigos y familiares el día de su cumpleaños.

El novio casi se pone a llorar

Fanny Cuevas (con usuario @fanny.ct11) compartió con sus seguidores la broma que le hizo a su novio por su cumpleaños. Justo cuando estaban cantando el ‘Feliz Cumpleaños’, empezó a salir humo rosado de la vela, como las que se usan en las revelaciones de género.

El joven se mostró muy confundido y mucho más cuando recibió una caja que decía “Feliz Día papá” y en la que había una prueba de embarazo. A pesar de que la noticia parecía verdad, el festejado siguió sin creérselo y le preguntó varias veces a su enamorada si era real.

“Se ríe como para no llorar pues ya no hay de otra”, narró la usuaria en su video. Finalmente, cuando se dio cuenta que su enamorado estaba empezando a llorar, le reveló que era solo una broma. Por su puesto, la primera reacción del novio fue enojarse por jugar con sus sentimientos. Sin embargo, la novia aclaró en comentarios que estaba más tranquilo pues no era el momento de tener hijos.

La reacción de los usuarios

La broma se hizo viral en TikTok en poco tiempo y actualmente tiene 4.5 millones de reproducciones. Además, muchos usuarios dejaron su comentario al respecto, a algunos le pareció divertido, pero otros la regañaron por ilusionarlo de esa forma.

“En ese momento, sintió el verdero terror”, “Se ilusionó”, “Yo si lo dije de broma y por anda con mis cosas, si quedé embarazada”, “Su cara de susto al principio”, “Sustos que dan gusto”, “Ríe para no llorar jaja”, “No jueguen con esos temas”, fueron algunos comentarios.