Mujer muere atropellada. Videollamada captó lo sucedido

Un trágico accidente le quitó la vida a Yadira Lobato cuando iba a tomar un vehículo para ir a trabajar. El hecho sucedió en México y fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad. El esposo de Yadira, Jeremiah Martínez, acusó de negligencia a los paramédicos que llegaron al lugar del accidente.

La atropellaron mientras hacía una videollamada

El hecho quedó grabado, pues Jeremiah Martínez y Yadira Lobato estaban hablando por videollamada cuando el accidente sucedió.

“Ella estaba caminando. El video se detuvo, ella desapareció de la imagen y pensé que había tirado el celular. Acabé la llamada y le llamé de nuevo hasta que alguien respondió”, contó Martínez al medio de Univisión.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la mujer estaba caminando en la calle Miguel Hidalgo en dirección a la carretera Transpeninsular. Cuando estaba a punto de tomar un taxi para ir a su trabajo, un conductor -aparentemente cegado por el sol- impactó con ella quitándole la vida.

Esposo denuncia negligencia

Martínez tuvo que ir hasta el lugar para ver a su esposa. Cuando llegó, seguía en el suelo junto al vehículo que la atropelló. En una grabación de Martínez, se puede escuchar como le aconsejan no mover el cuerpo de la mujer.

“Quería mover su cara de la tierra, porque pensaba que cuando ella respiraba la tierra entraba por su nariz”, explicó el hombre.

Jeremiah confirmó que su esposa seguía viva porque respondía cada pregunta que le hacían. “Ella estaba respirando. Yo estuve allí quizás durante dos horas. Ella se movía cuando yo decía algo… Yo le decía: ‘está bien, mi amor, está bien’. Y ella se quejaba, intentaba hablar”, contó.

Sin embargo, el personal médico de la Cruz Roja tardó casi tres horas para prestarle ayuda a la mujer; pero, lastimosamente, fue declarada sin vida. Por su parte, Jeremiah acusó que los paramédicos no hicieron nada para ayudar a su esposa y está evaluando interponer acciones legales:

“Ellos no la ayudaron. No la llevaron al hospital, a la unidad de cuidados intensivos. No hicieron nada. Solo caminaban despacio, hablaban entre ellos, veían el celular… Me rompe el corazón, ellos la dejaron morir… Mi esposa estaba en la tierra y su vida se fue yendo poco a poco… Es horrible lo que hicieron”.