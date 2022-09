Una madre de familia estaba realmente furiosa por el comportamiento que estaba teniendo la amiga de su pequeña hija en su fiesta de cumpleaños, motivo por el cual decidió echarla. Cabe recalcar que la mujer se sintió un poco arrepentida tras lo ocurrido, ya que su esposo le sugirió que debería haberla dejado quedarse a disfrutar de la celebración.

Mujer fue en busca de opiniones

Después de lo ocurrido, la mujer decidió recurrir a un foro en línea para saber si lo que había hecho era correcto. Esto fue lo que escribió: "Yo tengo una hija de 10 años llamada Alicia. Ella cumplió 10 años el jueves pasado y la fiesta fue el sábado.”, empezó.

Luego puso en contexto a los usuarios para que puedan darle sus opiniones al respecto.

"Alicia tiene una buena amiga en la escuela que se llama Quinn, ella asistió a la fiesta de mi hija junto a su madre Liz. La fiesta era en un lugar con trampolines interiores y casas inflables. No me gusta la actitud Liz, ya que consiente de manera excesiva a Quinn, hasta el punto de que es imposible de disciplinar, no escucha y es muy egocéntrica", detalló.

Además, según cuenta la madre, Quinn habría comenzado a hacer un berrinche porque vio a Alicia abriendo todos sus regalos y esto le causó mucha rabia, debido a que ella también quería que le regalen lo mismo que a su compañera de escuela.

Usuarios apoyaron decisión de la madre

Los usuarios se sorprendieron con el comportamiento de la niña y aseguraron que la madre tomó la mejor decisión al dejarla fuera de la fiesta.

Uno de ellos expresó lo siguiente: "Ni siquiera se trata de control, se trata de enseñar a nuestros hijos desde el principio y ayudarlos a lidiar con sus emociones cuando se inclinan. Claramente, eso es algo que Liz y el otro padre no han estado haciendo por Quinn", sostuvo.

Tras leer las opiniones de las personas, la madre de Alicia reveló que conversó con su hija sobre el tema y la menor entendió el motivo de su decisión.