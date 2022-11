Mujer no desea tener hijos para no sufrir síntomas de embarazo y es tildada de “egoísta”

Una mujer norteamericana confesó que no quería tener hijos para evitar los síntomas del embarazo como los dolores de cabeza y las náuseas. Sin embargo, estos comentarios generaron muchas críticas entre los internautas.

La llaman “egoísta” por no querer ser madre

Macela Muñoz, de 27 años, reveló que otros padres la atacaban y la acusaban de ser egoísta por no querer tener un bebé. De acuerdo con el medio Tyla, la joven se considera una “millennials sin niños”.

“Tienes que ser muy vulnerable para decirle a la gente que no quieres tener hijos, y luego su reacción inmediata es que están conmocionados, por lo que puede generar discusiones y controversias”, declaró la mujer de Missouri.

La mujer se dio cuenta que no quería tener descendencia y decidió buscar en Internet qué hacer pues pensaba que era la única que se sentía de esa manera. Al no encontrar mucha información al respecto, decidió generar contenido sobre el tema.

“Si hubiera encontrado a alguien como yo cuando buscaba en Google qué hacer y compartía hechos, me habría sentido tan aliviada, por eso quiero crear contenido identificable para las personas que podrían estar en la misma posición”, comentó.

Tiene fobia a los síntomas del embarazo

La loven aseguró que le agradaban los niños, pero se negaba a embarazarse porque les tenía miedo a los síntomas como los vómitos, razón por la cual no deseaba tener un bebé.

“Tengo una fobia severa a vomitar y sé que cuando estás embarazada sientes todas estas cosas. No hay forma de que pueda hacer eso. También el hecho de que no tengo ningún deseo en absoluto”, explicó.

Además, la influencer comentó que se sentía bien tener una vida sin complicaciones y no tener que preocuparse por alguien más que no sea ella misma.

“La libertad es algo muy importante para mí, me encanta poder viajar a cualquier lugar por capricho cuando quiero. También me encanta poder sentarme y no hacer nada cuando lo necesito”, sostuvo.