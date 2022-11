Novios piden que invitados a su boda paguen su comida y son criticados en redes sociales

Las bodas son un momento especial para los novios, por lo que los preparativos y los regalos son una parte importante. Sin embargo, una pareja causó gran sorpresa al pedir que sus invitados pagaran su propia comida. Las críticas al respecto no se hicieron esperar.

Novios piden a los invitados pagar su comida

Una usuaria de TikTok llamada Kelli (@kellikeylimepie), compartió un parte de una boda a la que fue invitada, pero, lo que le llamó la atención fue que señalaba que los invitados estaban obligados a cancelar el monto de sus propios platillos.

En el mismo documento también especificaban que todos los regalos serán bienvenidos, pero que les gustaría de preferencia dinero en efectivo.

La reacción de los usuarios

Hasta el momento, la usuaria no ha compartido más detalles del evento. Sin embargo, su publicación se volvió viral en poco tiempo y alcanzó los 717.7 mil reproducciones y 15.5 mil ‘me gusta’.

Asimismo, ha generado un tenso debate sobre si las exigencias de los novios deberían ser válidas o no. Algunos mostraron su desaprobación y aseguraron que de ser invitados, preferirían no ir al evento.

“No iría, sin dudas”, “El querer dinero en vez de regalos está bien porque algunas personas no necesitan tantas cosas, pero si pago por mi propia comida entonces no hay regalo para ti”, “Necesito saber cómo se ven estas personas”, “Si no puedes costear una boda y pagar por tus invitados, entonces tampoco invites a tanta gente o solo ten tu boda con tus familiares”, fueron algunos comentarios al respecto.