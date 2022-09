Mujer pide que reconozcan a su perrita como su hija para poder faltar al trabajo

Hay personas que aman a sus mascotas y los consideran parte de su familia. Ejemplo de esto es Silvia Colletti, una ingeniera agrónoma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Salta (Argentina), quien ha empezado una batalla legal para que su perrita sea reconocida como su hija.

Mujer quiere inscribir a su perrita como hija no humana

La ingeniera hizo un pedido a su empleador, pues su perrita Dharma está enferma y necesita constante cuidado. “Mi lugar de trabajo está a 25 kilómetros y se me dificultaba. Y no podía dejarla (internada sola) porque era peor el estrés para ella. Entonces la quise inscribir como una hija no humana a cargo, porque esa figura ya existe legalmente, se habla de una familia multiespecie”, dijo la mujer en una entrevista.

Este trámite no fue posible porque la mascota no cuenta con un DNI y la institución se negó a inscribirla. “En el trabajo desestimaron la cuestión. Eso hizo que me planteara la situación y que comenzara esta lucha para que sea reconocida formalmente como mi familia, con los derechos que asisten a un niño, por ejemplo, para cuidarlo cuando está enfermo”, expresó Silvia ante medios televisivos.

Según Colletti, ella está pidiendo que se le den los mismos derechos que una persona humana, pues no está pidiendo permiso para ponerle una vacuna, sino que es una situación grave que tiene en riesgo la salud de su perrita y requiere toda su atención.

Mujer luchará legalmente

Considerando que muchas personas pueden sentirse identificadas con su caso, Colletti avalará por el derecho de una criatura que siente. Es por eso que está trabajando con su abogado para lograr su objetivo.

“Se trata de un tema de derechos sobre seres sintientes, no es una cuestión de caprichos ni sensiblerías. Es para casos extremos y por los derechos de ellos, para recibir el bienestar y la salud que se merecen”, explicó la mujer.

Una vez más, aclaró que se trata de un tema de salud grave de su mascota y no está pidiendo días libres.