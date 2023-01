Mujer pinta el auto de su pareja y se vuelve viral: “Estoy embarazada, Peluche contéstame”

Una muchacha no pudo comunicarse con el padre de su hijo, así que le dio la noticia pintando su auto con pintura.

En los últimos días, se han hecho virales videos de autos pintados con mensajes de mujeres furiosas para sus parejas. Esta vez, una de ellas no toleró que su ex pareja no le contestara el teléfono, así que le dio la noticia de su embarazo pintando su auto.

Mujer pinta el auto de su ex

En el clip publicado por @milylinares se puede ver como un hombre se transporta en su auto vandalizado por una mujer. Al parecer, este no le había contestado las llamadas y la muchacha no dudó en buscar otra manera de llamar su atención.

“Estoy embarazada, contesta” y “Peluche” se puede leer en los escritos de pintura negra sobre la carrocería.

La usuaria que publicó el video le pidió amablemente a “Peluche” que contestara las llamadas de la supuesta madre de su hijo.

La opinión de los usuarios

Como era de esperarse, el video no tardó en hacerse viral y actualmente cuenta con 2.3 millones de reproducciones en TikTok. Asimismo, cientos de usuarios comentaron sobre lo sucedido.

“Peluche ha abandonado el grupo y cambiado de celular”, “Ojalá nunca me pinten la bicicleta”, “Por favor, ubiquemos a Peluche”, “Peluche, ya fuiste”, “Esto va a ser un negocio redondo para los pintores”, “Esto se está saliendo de control”, son algunos de los mensajes de los internautas.