Mujer presume orgullosa en redes sociales su relación con un Sugar Daddy: “Somos inseparables”

Una mujer se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de presumir su relación con un hombre 14 años mayor que ella. Ella confesó que él es su ‘Sugar Daddy’ y le ha comprado un auto y casa nuevos.

La historia de amor entre Prince y Emily

En redes sociales se ha viralizado la historia de Emily, una joven de 32 años que encontró al amor de su vida en Prince. Esta pareja lleva una diferencia de edad de 14 años y muchos internautas le han comentado que parece “su padre”.

La mujer relató al medio ‘The Sun’ que Prince no es solo su pareja, sino también su ‘Sugar Daddy’ y que la trata “como una princesa”, gastando en ella miles de dólares. Emily también comentó que cuando se conocieron en un club nocturno, todo fluyó rápidamente y ahora son muy felices.

“Mis ojos se fijaron en este hombre apuesto y robusto con cabello largo y me sentí obligada a saludarlo. Me miró a los ojos, me tocó la nalga derecha y, desde ese momento, hemos sido inseparables", manifestó.

Sobre los regalos que Emily presume en redes sociales, se encuentran varias prendas de diseñador, un auto BMW y hasta una casa. Asimismo, la mujer ha confesado que Prince le asigna un monto mensual de 50 mil dólares para sus propios gastos.

Las condiciones de la relación de ensueño

Aunque Emily vive en una vida de ensueño, también ha revelado que sus actividades principales son ocuparse de la casa en la que viven. Además, en algunas ocasiones ayuda a su pareja en el papeleo de su negocio.

“Llevamos juntos casi cinco años y nos amamos mucho. Mis amigos y familiares sabían que él era mi sugar daddy, pero al ver que era tan dulce y se preocupaba por mi bienestar, lo aceptaron “, mencionó la joven.

A pesar de haber sido fuertemente criticada por redes, Emily contó que no todo lo que recibe lo gasta en cosas superficiales. Algunas de las cosas que hace con el dinero es invertirlo en su línea de maquillaje y en pagar la hipoteca de la casa de su madre.