Mujer va a un puesto de tacos y es atrapada por su nutriólogo: "Así que acá estabas"

Una mujer pasó un momento vergonzoso cuando se encontró con su nutriólogo en un puesto de tacos. El momento se hizo viral en TikTok y los usuarios dejaron divertidos comentarios al respecto.

Mujer no pudo esconderse de su doctor

El clip fue compartido por la cuenta de @wilimolgado en TikTok. En este se puede ver como la mujer se ríe y voltea disimuladamente para ver dónde se encontraba su doctor.

Al parecer, la protagonista del video fue a una cita con su nutriólogo horas antes. Sin embargo, tenía planes para ir a comer con una de sus amigas y terminó en un puesto de tacos.

Al final del video se puede ver como el doctor ingresa y reconoce a su paciente, quien se mostró avergonzada por no estar siguiendo las recomendaciones del especialista para mejorar su alimentación.

La respuesta de los internautas

El divertido video se hizo viral en poco tiempo y actualmente tiene 985 mil reproducciones en la red social. De inmediato, cientos de usuarios dejaron comentarios hilarantes.

“Yo soy nutrióloga y me da mas miedo a mi que me vean en los tacos”, “Atrapada”, “Pero él también está ahí, se vale comer taquitos”, “Ya ni se puede disfrutar los taquitos”, “Si puedes comer, siempre y cuando hagas ejercicio y no comas en exceso”, “Me paso pero con el entrenador del gym”, se pudo leer en la publicación.