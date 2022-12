Mundial de Qatar 2022: Hincha argentino junta vasos para regalárselos a sus amigos como recuerdo

Como dicen siempre existe la manera de llevar algún recuerdo a tus seres queridos. Y eso lo sabe bien un hincha argentino a quien se le ocurrió la peculiar idea de juntar vasos de bebidas en la copa del mundo.

Una torre de ‘souvenirs´



El Mundial Qatar 2022 está próximo a finalizar por lo que muchos aficionados ya alistan sus maletas con algunos souvenirs que le entregarán a sus familiares y amigos al regreso de viaje. Sin embargo, un joven argentino rompió todos los esquemas y con mucha anticipación decidió juntar varios presentes.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del medio TyC Sports se puede ver al seguidor del cuadro albiceleste caminar con una torre de vasos que había recaudado a lo largo de uno de los partidos de Argentina.

“Me la pasé juntando después de llorar, sufrir, bailar, cantar empecé a juntar vasos para todos mis amigos. Se lo estoy llevando a mis amigos que me bancaron en este viaje que me escriben, me alientan, esto va a ser para ellos, así que por eso lo junté”, señaló emocionado.

El periodista que lo entrevistaba se mostró sorprendido ya que su mano llevaba una fila de más de 30 vasos de color rojo y plateado.

“Un vaso que estuvo en la semifinal”

Raúl Figueroa el protagonista del video también subió a su cuenta de Instagram un clip donde le contaba a sus seguidores el obsequio que les estaba llevando a sus amigos y familiares.

“Me estoy yendo del estadio lleno de vasos para mis amigos, mi familia, no les puedo llevar nada, pero un vaso que estuvo en la semifinal vale oro. A penas terminé el partido me la pasé buscando vasos arrastrándome por todos los asientos, la gente me miraba, pero bueno llevo un recuerdito de la semifinal de la Copa del Mundo del fútbol”, contó emocionado.

Asimismo, el hincha argentino contó que ver a su selección jugar la final de un mundial era el sueño de toda su vida y ahora se hará realidad.