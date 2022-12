Niña llora al recibir un álbum de BLACKPINK como regalo de Navidad

La protagonista de esta historia es una niña, quien se emocionó hasta las lágrimas al abrir el regalo navideño de su hermano. Y es que, su familiar le obsequió un disco original de su banda favorita: BLACKPINK.



Las imágenes muestran que la menor tenía una caja en sus manos y la comenzó a abrir para descubrir su interior. Cuando se dio cuenta del contenido, no pudo contener sus emociones y rompió en llanto. Luego de esto, se paró para darle un abrazo a su hermano y agradecerle por el presente.

Se trata de un álbum de la banda coreana BLACKPINK. Según contó el mismo usuario quien compartió el video, este era un regalo que su hermana añoraba desde hace meses. “Qué bueno que te haya gustado”, expresó el mayor al recibir el abrazo de la menor.

El video se hizo viral en redes sociales

El video fue subido a la cuenta de TikTok del hermano mayor con la siguiente descripción: “Cuando le regalas el álbum de BLAKCPINK que tanto quería tu hermana”. Hasta el momento, el video cuenta con más de 200 mil reproducciones y miles de interacciones.

“Llorar por gente que no conozco es mi pasión”, “Yo me podría igual si me regalan un álbum de BLACKPINK”, “Emociona tanto porque sabes que la otra persona ha pensado en ti, en qué te hace ilusión, y yo creo que eso es lo más bonito”, fueron algunos de los comentarios del clip.