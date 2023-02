Niña termina embarrada con ungüento para congestión nasal: "Al menos no se va a resfriar"

Los ungüentos para la descongestión nasal se usan como medicina tópica para aliviar resfriados. Sin embargo, sus componentes pueden producir incomodidad si entran a los ojos o se aplica en gran cantidad a la piel. Un gran ejemplo es el caso de una menor, quien en medio de una travesura terminó embarrada de Vick Vaporub.

Complicada travesura

A través de la cuenta de @solangelfragoza, miles de personas pudieron presenciar el doloroso resultado de la travesura de una niña. Resulta que la pequeña estuvo jugando con un frasco de Vick Vaporub, razón por la cual se lo puso en los ojos, nariz, boca y cabello.

El ‘jueguito’ de la niña le pasó factura, ya que esta pomada le inflamó algunas partes del cuerpo. Coincidentemente, la menor se untó el bálsamo en los lugares sensibles no permitidos.

Cabe recalcar que, la pequeña acabó con toda la pomada, es por ello que tras realizar su travesura, acudió rápidamente a su madre. Su progenitora quedó perpleja, pero lo tomó con humor, grabando el gracioso momento.

Padres se divierten en los comentarios

La curiosa escena fue captada y difundida por medio de la plataforma de TikTok, donde registró más de 54 millones de visualizaciones, además de 2 millones de ‘me gusta’ y más de cuarenta mil comentarios.

“Hasta a mí me ardieron los ojos de solo verla”, “Al menos no se va a resfriar”, “Esa noche durmió muy bien”, “Cómo está la nena”, “Te dijo ‘mamá, me quiere dar gripe, pero ya lo solucioné’”, “Mamá, este gel no sirve”, fueron algunas de las reacciones más curiosas de la publicación.