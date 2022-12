Niño da discurso en la boda de su madre y se burla de su padrastro comparándolo con Elon Musk

Una joven vivió un momento muy especial acompañada de su esposo y su hijo de 12 años, quien se hizo viral en las redes sociales gracias al divertido discurso que dio en el matrimonio de su madre.

El pequeño fue el padrino y como indica la tradición, tuvo que dar un discurso en la fiesta, razón por la cual aprovechó para darle un mensaje muy personal a su padrastro.

Niño “trolea” a su padrastro en discurso

En el video compartido en TikTok se puede ver como Alysa la madre del menor, llama a su heredero para que tome el micrófono y diga algunas palabras. Luego de ese momento, el menor sacó un papel de su bolsillo y comenzó a hablarle especialmente al esposo de su madre.

“Tony, no puedo imaginar cómo habría resultado mi vida si mamá hubiera conocido a alguien más hace tantos años, tal vez a Elon Musk o Jeff Bezos, solo alguien rico, básicamente. Por el amor de Dios, Tony ¿por qué tienes que ser policía?”, empezó diciendo, causando la risa de su padrastro y el resto de invitados.

No obstante, el niño dejó en claro que su relación no sería la misma con Elon Mosk y que atesora los mejores momentos con la pareja de su progenitora. “Dicho esto, no creo que Elon Musk o Jeff Bezos se despierten a las 6 de la mañana para ver una película de superhéroes de cuatro horas conmigo. Tampoco me dejaron ver ‘It’ de Stephen King cuando solo tenía 7 años”, volvió a bromear.

“No creo que Jeff Bezos tuviera las habilidades para hacer un disfraz de Halloween que fuera tan bueno que hizo llorar a un niño de 4 años y causó que la persona de la casa de cuidado se volviera loca. Casi le da un ataque al corazón”, mencionó el niño.

El niño de 12 años no dejó las bromas y pensó en las cosas que tendría si su mamá se hubiera casado con un magnate: “Si Elon Musk o Jeff Bezos fueran mi padrastro, tendría una cama tamaño King con un televisor saliendo por debajo y tendría asignado 100 mil libras por mes, estaría conduciendo en mi superdeportivo. En realidad, ahora que lo pienso, no puedo conducir. No, no importa, tendría un chofer”.

Sus palabras conmovieron a los usuarios

Sin embargo, el adolescente terminó su discurso con unas lindas palabras: “Al final, tendría todas estas cosas, pero no tendría a Tony. Y mi mamá tendría un esposo realmente feo”.

El video del tierno momento se hizo viral en redes y actualmente cuenta con 1.5 millones de reproducciones. Asimismo, cientos de usuarios resaltaron la bonita relación y la confianza que se tenían padrastro e hijo.

“Este es el mejor discurso de padrino que he escuchado, tan lindo”, “Él gana en el mejor discurso de padrino de todos los tiempos”, “Puedes decir que estos dos tienen el mejor vínculo. Rezo para que mis hijos tengan esto algún día”, escribieron los usuarios.