Como dicen no hay nada más difícil que sacarse de la mente algo que no sale del corazón, pues a veces no podemos olvidar a quien hemos amado profundamente.

Eso le sucedió a una pareja de enamorados en el concierto de Bryan Arámbulo, quienes jamás imaginaron, que uno de ellos terminaría llorando por su ex.

Joven se lamenta en show

Todo sucedió en el momento en el que el artista peruano comenzó a cantar la melodía ‘Nunca es suficiente’ y es que ese tema trata especialmente sobre el desamor.

En ese instante, una joven que se encontraba presente y en compañía de su pareja, no pudo contener sus emociones y se puso a llorar al escuchar la letra.

Pero eso no fue todo, pues a medida que avanzaba la canción, el llanto se intensificaba mientras su enamorado la acompañaba con la mirada.

Este singular hecho, no pudo pasar desapercibido y fue grabado por una persona que se encontraba entre el público del mencionado conocierto.

Dicho clip se hizo viral en TikTok y cuenta con más de 330 mil visualizaciones.