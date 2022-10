Novia se desmaya en el altar y usuarios enloquecen: "Es una señal, sal de ahí"

El matrimonio es un momento inolvidable para todas las parejas que deciden unir sus vidas para siempre. La ceremonia perfecta y la fiesta de celebración hacen que esa noche sea aún más recordada por todos.

Sin embargo, a veces no todo puede ser posible y algunas situaciones terminan por poner en aprietos a los novios. Este es el caso de una mujer que se desmayó en pleno altar mientras se llevaba a cabo la tan esperada ceremonia religiosa.

@ixhellazenetperca no podía faltar el tik tok del desmayo 😅😅😅 jiiii los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedo en el susto bendiciones para su matrimonio ♬ Un velero llamado Libertad - José Luis Perales

Como se puede ver en las imágenes, la pareja de novios se encontraba muy concentrada en la misa. Incluso, estaban tomados de la mano. Pero, fue de un momento a otro, la mujer se empezó a desvanecer y generó la preocupación de todos los invitados.

Cabe resaltar que la joven hizo todo lo posible para sentirse mejor e intentó respirar profundo para que la ceremonia pudiera continuar, pero esto no fue posible.

Usuarios mostraron su preocupación

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 25 millones de visualizaciones, más de 2 millones de likes y casi 12 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Pobrecita, a veces por toda la presión no llegan a alimentarse”, “Eso también me pasó por no comer”, “A veces es por el fuerte olor a incienso o incluso por el perfume”, “También puede ser el cansancio, el estrés de la organización es mucho”, “Cuando me case sentía que se me doblaban las piernas mientras caminaba hacia el altar, es por tanto estrés”, “Pobrecita, tanta presión y nervios. Ojalá se haya recuperado pronto”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.