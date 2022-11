Novio llega a su matrimonio en un ataúd para recibir a su futura esposa

Los matrimonios son una ocasión especial para reunir a nuestros seres queridos con el fin de celebrar dicha fecha conmemorativa. Aunque en este acaso ocurrió algo fuera de lo común, pues el novio decidió hacer su entrada triunfal en, nada más y nada menos, que un ataúd.

Lee también: Paciente vence el cáncer y le pide matrimonio a su novia, quien siempre lo acompañó [VIDEO].



¿Una entrada dramática?

El usuario @tobz88 decidió compartir a través de sus redes sociales la historia que había vivido en la boda de un amigo. Y es que el joven había asistido al evento para acompañar a la pareja, sin imaginar, que el novio entraría de una manera muy peculiar.

Cuando vieron que había llegado un carro, todos se pusieron más que listos para comenzar la ceremonia. Lo que nadie sabía, es que el hombre ingresaría dentro de un cajón, pero, además, que sería llevado por sus colegas dejando así sorprendidos a todos los asistentes quienes se quedaron atónitos al verlo.

Lee también: Joven le escribe una carta de amor a su enamorado, pero él le corrige las fallas ortográficas.

Al principio, los invitados estaban confundidos ya que pensaban que había asistido a un funeral en vez de una boda. Cabe recalcar, que una vez que la novia llegó, el muchacho salió con total normalidad del féretro para recibir a su amada.

El video se hizo viral en TikTok y hasta el momento tiene 8.9 millones de visualizaciones y 841.1 mil 'me gusta'.

"Me divorcio", "No me caso", "Estoy tan confundida", "Dime que no te quieres casar sin decírmelo", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.