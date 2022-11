Paciente vence el cáncer y le pide matrimonio a su novia, quien siempre lo acompañó [VIDEO]

El cáncer es una enfermedad difícil de combatir y superar. Más allá del tratamiento, también es importante la fortaleza mental y apoyo de los seres queridos, como es el caso de Francisco Padilla, quien tuvo el apoyo de su familia, amigos y novia durante su ardua batalla.

Tuvo que pasar por 26 quimioterapias

Francisco Padilla quería cambiar su estilo de vida, así que empezó a comer sano y hacer mucho ejercicio. Sin embargo, un día sintió un dolor intenso en la espalda, por lo que acudió al hospital. Tras ser sometido a una serie de exámenes, le dieron una terrible noticia: fue diagnosticado con cáncer.

El hombre contó a través de pequeños videos en TikTok todo lo que tuvo que vivir. En su primera quimioterapia, se sintió muy nervioso, pero conoció a grandes personas, quienes lo mantuvieron feliz, además su novia siempre estuvo a su lado.

En uno de los videos, Francisco comentó que se sentía muy cansado por el tratamiento y muchos de sus amigos decidieron hacer actividades para poder costear los gastos del hospital. Afortunadamente, pudo concluir sus 26 quimioterapias y pudo vencer el cáncer.

Le pidió matrimonio a su novia

Tras una larga lucha contra el cáncer, Francisco se mostró muy feliz por una segunda oportunidad.

“Hoy fue mi última quimioterapia y de verdad les agradezco todo lo que han hecho por mí y por no dejarme caer, con todo el apoyo y el cariño que me brindan mis amigos, familia y también personas que no conocía y que tienen un gran corazón”, escribió el joven en las redes sociales.

Francisco contó que su más grande apoyo fue su novia, quien no lo abandonó y siempre estuvo con él durante su lucha. Así que decidió pedirle matrimonio en una propuesta romántica.

La mujer no dudó en aceptar y el joven le agradeció en su video donde también anunció que venció la enfermedad. “Siempre me apoyó, en cada momento. Hacían que mis días fueron alegres y me olvidara de lo que pasaba. ¡Vencí al cáncer!”, expresó el joven.