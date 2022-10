Novio sorprende a su pareja haciendo el paso de Anitta en plena ceremonia [VIDEO]

El matrimonio es un momento inolvidable para todas las parejas que deciden unir sus vidas para siempre. La ceremonia perfecta y la fiesta de celebración hacen que esa noche sea aún más recordada.

Cabe resaltar que, a la hora de organizar un evento de tal magnitud, cada pareja decide hacerlo a usa manera. En esta ocasión, una pareja de recién casados decidió salir de lo tradicional y así poder sorprender a sus invitados.

En el clip compartido por @vicshowperu, uno de los asistentes al matrimonio, se puede observar el preciso momento en el que el novio se posiciona en la pista de baile junto a sus pajes para darle un show a su esposa. Pero esto no sería todo, ya que preparó una divertida coreografía junto a sus amigos de la popular canción “Envolver” de Anitta.

La emoción de los invitados fue tal que todos sacaron sus celulares para poder dejar grabado el inolvidable momento, que terminó con el novio y sus amigos haciendo el paso viral de la exitosa canción.

Usuarios felicitaron la divertida iniciativa del novio

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 26 millones de visualizaciones, más de un millón de likes y casi 16 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Nunca vi una novia tan feliz como ella”, “No me canso de ver a la novia”, “Se ven tan felices todos, disfruten de ese momento. Muchas felicidades a los novios”, “Videos así me hacen creer en el amor”, “Yo también quiero amigos así”, “Si es así, sí me caso”, “Así sí vale la pena casarse”, “Bellísimas imágenes y que pareja, ya quiero saber sus nombres para seguirlos”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.