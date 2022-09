Padre ve a su hija bailando sola en actuación, se para y decide acompañarla [VIDEO]

No hay nada que un padre o una madre no pueda hacer por sus hijos. Y así quedó demostrado en un video de TikTok, donde un señor acudió al socorro de su hija, quien no tenía pareja de baile durante una actuación escolar.

El hombre ha recibido miles de elogios de parte de los cibernautas y su historia se ha vuelto viral en la red social.

Menor emocionada al ver a su padre

El emotivo momento ocurrió en una escuela primaria de Chile. Como el próximo 18 de setiembre se celebra el aniversario por su independencia, los colegios preparan una serie de actuaciones por fiestas patrias.

En el video, se ve a un grupo de niños de aproximadamente siete años parados en el escenario. Cada uno tiene una pareja de baile para interpretar la danza típica ‘El Costillar’. Sin embargo, una niña no tenía pareja, pero estaba muy emocionada por bailar. Su padre, que estaba viendo la actuación, se conmovió y decidió acercarse a su hija para bailar junto a ella.

“Su carita lo dijo todo”, “Feliz cuando vio que su papá la acompañaría”, escribió la usuaria @negriitha56 que compartió el video en TikTok.

Usuarios de TikTok aplauden a padre de familia

Aunque en el clip se escucha a una madre animar al hombre a que vaya con su hija, los usuarios no le quitaron el mérito al padre de familia.

“Bien papá, me hizo llorar, pero de emoción al verlo acompañar a su hija felicidades”, “Como papá que soy me emocioné mucho. Me lagrimean los ojos”, “Felicidades al super papá qué feliz se ve la niña al bailar con su padre”, fueron algunos de los comentarios.

El video ha sido replicado por varias cuentas de TikTok y tiene más de 32 millones de reproducciones solo en el perfil de @negriitha56.

@negriitha56 feliz cuando vio que su papá la acompañaría ♬ sonido original - negriitha56