El perrito chambelán sí existe y se hace viral en las redes sociales [VIDEO]

Algunos usuarios de TikTok utilizan la red social para compartir las ocurrencias de sus mascotas. En México, un perrito mostró sus prácticas para convertirse en chambelán. El video fue furor en las redes sociales y se volvió viral.

El perrito chambelán

El usuario @_edghar de TikTok compartió el video con la descripción: “Existen chambelanes y después está el firulais”, se pudo leer.

En el clip, se puede apreciar a un hombre junto a su perrito labrador. Lo llamativo del clip es que el hombre está bailando y mostrando unos pasos de baile, mientras el can lo imita de forma coordinada mientras menea la cola.

El usuario compartió en el video “El chambelán perfecto no existe...”. Esto fue refutado rápidamente por las imágenes del perrito que disfruta bailar y quién sabe, poder convertirse en un verdadero chambelán.

Usuarios quedan enamorados con perrito

El llamado ‘Firulais’ robó el corazón de los usuarios con su carisma y tiernos pasos de baile. El video no tardó en volverse viral. En solo veinticuatro horas, el clip cuenta con más de 3.4 millones de reproducciones. Además, acumula 398.7 mil me gustas y más de 2 mil comentarios de los usuarios. Muchos de estos destacaron la habilidad del can y la coordinación que tenía con su dueño.

“Que buena sincronización”, “Que hermoso eres y qué inteligente. Te amo perrito chambelán”, “Ese vals me trae bellos recuerdos”, “Contratadísimo”, “Awww quiero que sea mi chambelán principal”, se pudo leer en la zona de comentarios.