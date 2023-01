Padres dejan a su hija de siete meses en un auto para irse a un hotel: “Nos estábamos reconciliando”

Terrible. Una bebé de siete meses perdió la vida dentro del auto de sus padres luego que estos fueran a un hotel para tener relaciones sexuales.

De acuerdo con las declaraciones de la madre, ambos fueron a dicho establecimiento para "reconciliarse".

La historia sucedió en Colombia y causó indignación en las personas.

Tragedia en vehículo

Según el reporte policial, la muerte de la niña ocurrió el pasado domingo 1 de enero en la ciudad colombiana de Valledupar, en el preciso momento que sus padres ingresan a un hotel, en estado de ebriedad, para tener relaciones sexuales.

La madre de la niña fallecida fue identificada como María Mengual Mojica, de 19 años, mientras que su acompañante fue reconocido como Humberto Olivella Pineda, de 23 años.

De acuerdo con los medios locales, la pareja dejó prendido el aire acondicionado para mayor comodidad de la bebé; sin embargo, no se percató que había una filtración de gases altamente tóxicos. La infanta no pudo soportar dichos fluidos y falleció por inhalación de monóxido de carbono. Posteriormente, fue trasladada a un hospital local, pero ya no tenía signos vitales.

Irresponsabilidad

Los padres de la menor también tuvieron que ser trasladados a un centro médico, debido a que se encontraban en un alto estado de ebriedad.

“La noche anterior estuvo tranquila con su hija y su nieta. El día de los hechos estuvieron en su casa. Por la tarde, su hija se marchó con la bebé”, señalaron fuentes cercanas a la mamá de la joven que perdió a su hija.

"Había mucho dolor, pero también sentimientos de culpa. Se insultaron unos a otros, tratando de encontrar una explicación a la tragedia familiar. Todos viven un dolor profundo", señaló la fuente del medio El Tiempo.

Autoridades colombianas confirmaron que la pareja fue dejada en libertad por la ausencia de una orden de captura emitida por la fiscalía. Además, informaron que las investigaciones ya están en proceso y que el equipo técnico de investigación está evaluando si es que los padres habían consumido estupefacientes, debido al estado que tenían al ser encontrados.