Ya no falta mucho para que la mayor fiesta del futbol inicie en Qatar y todos los hinchas quieren completar sus álbumes del mundial. Sin embargo, debido a su alto precio no todos han podido comprarlo y algunos han tenido que buscar otras formas para poder completarlo, así como lo hizo un padre en Chile. El hombre, al no poder contar con recursos suficientes para adquirir el producto de Panini, decidió crear uno hecho a base de fotocopia del original para así dárselo a su hija. El video está en la plataforma de TikTok y gracias a los internautas se convirtió en viral.

Álbum hecho de fotocopia

El usuario '@francisconicolasa3' no quería que su hija quedara fuera de la fiebre por el mundial solo por no tener el álbum de Qatar 2022. Lastimosamente, el padre no contaba con los recursos como para poder comprar dicho producto y cada uno de los sobres de figuras. Las opciones cada vez más se hacían escasas, por lo que tuvo que ponerse creativo para encontrar una solución al problema.

Fue entonces que tuvo la gran idea de sacar un álbum hecho en base de fotocopia de un original, y de esta forma poder darle algo para su hija. En el clip viral, se pudo observar cómo ellos tenían una dinámica ya marcada, pasaron muchos minutos tratando de completar su propio álbum, donde inclusive se hicieron sus paquetes de figuras para luego romperlo y ver que les tocó. Finalmente, una vez que abrió el paquete, agarra un poco de pegamento y los pega. El dúo padre e hija no solo demostraron ser grandes fans, sino que pudieron divertirse juntos a su manera.

Fue por ello que en la publicación de TikTok, muchos usuarios alabaron la creativa forma de conseguir su propio álbum Panini. Muchos de los cibernautas coinciden que el padre no solo ahorro dinero, sino que pudo compartir un momento agradable con su pequeña.