¡Para el amor no hay edad! Abuelita encuentra a su media naranja a los 60 años

Como dicen para el amor no hay edad y un video en redes sociales lo ha demostrado claramente. Ese es el caso de una mujer de la tercera edad quien encontró al amor de su vida a los 60 años.

Nunca es tarde para enamorarse

“Los tiempos de Dios son maravillosos”, así es como lo describe Emita, una adulta mayor que publicó su enternecedora historia de amor en internet, en compañía de su actual pareja, un alemán de 69 años.

Pero no solo eso, la abuelita empezó el conmovedor vídeo con el mensaje: “Yo resignándome a quedarme solita a mis 60 años y a que no me casaría como siempre soñé”. Luego de ese momento, colocó las fotos de su boda con la frase “Hasta que apareció mi gigante alemán”.

La pareja peruana-alemana ha compartido sus anécdotas con divertidos vídeos en TikTok, entre ellos la experiencia de cómo es la vida en Alemania, algunas dificultades con el idioma, trends de la plataforma, entre otros.

Amor viral en redes

El mencionado contenido audiovisual fue publicado por @emita.lapetite, y hasta la fecha acumula más de 4 millones de vistas y miles de me gusta, lo que permitió que su experiencia de la vuelta al mundo.

La historia de amor de los ancianos ha cautivado a infinidades de internautas quienes compartieron el clip junto a emotivas frases de esperanza con el fin de encontrar también al amor de sus vidas.

“Y yo sufriendo a mis 47 años, aún tengo esperanza entonces”, “Bien dicen que para el amor no hay edad, mis mejores deseos”, “Que hermosa y esperanzadora historia”, “Estas historias me devuelven la fe en el amor”, fueron algunos comentarios.