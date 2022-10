Pareja de jóvenes que se conocieron por Tinder se hicieron tatuajes en su primera cita

En la actualidad, hay muchos aplicativos o sitios web para conocer a esa persona especial. Sin embargo, una chica tuvo una primera cita para el recuerdo con un joven ya que ambos terminaron haciéndose unos tatuajes. Ambos muchachos se conocieron a través de Tinder, por lo que acordaron un encuentro.

La pareja pasó un rato inolvidable, inclusive tuvieron una cena romántica en un restaurante local. El video sería subido a la plataforma china TikTok, donde acumularía muchas vistas y reacciones, por lo que se convertiría en uno de los contenidos virales de la semana y es tendencia por las redes sociales.

Tatuajes en la primera cita

Esta es la historia de la usuaria '@lil.allyway', quien se estaba alistando para su encuentro con su 'match' de Tinder. Luego de que intercambiaron muchos mensajes, por lo que los dos jóvenes salieron a pasear por las calles y la playa, también fueron a comer en un restaurante. Luego de una caminata por la arena, ambos ingresaron a un estudio de tatuajes, donde se hicieron diseños permanentes para poder recordar por siempre su cita.

El mensaje del video viral era el siguiente: "Esta es tu señal para hacer esto porque es bueno para la trama... Mi pareja en Tinder y yo decidimos hacernos tatuajes para nuestra primera cita".

Una historia para recordar



Ella pudo registrar todo el día completo, donde se le aprecia a la joven alistándose para su encuentro hasta el final de la ansiada cita. Por el momento, su clip ya acumula 400 mil visitas y 48 mil 'me gusta', pero generó opiniones divididas entre los internautas. "Necesitamos verlos", "La cita más hermosa posible", "Necesitamos ver los tatuajes", "Yo hice esto en mi primera cita, no me arrepiento. Es una excelente historia"; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de TikTok, siendo tendencia en las redes sociales.