Pareja revela sexo de su bebé con la ayuda de su tierna mascota

Las fiestas de revelación de género se han vuelto muy populares a nivel mundial. Son muchos los padres que se animan a descubrir el género de su hijo a través de una celebración junto a amigos cercanos, familiares e -incluso- a su fiel acompañante.

Cabe resaltar que, para poder llevar a cabo este tipo de fiestas, una persona que no sean el padre o la madre, tienen que conocer el resultado para así poder sorprender a la pareja y a todos los invitados. En esta ocasión decidieron que la encargada de dar la noticia tenía que ser la mascota de los futuros padres.

En el clip compartido por @romoss91 se puede observar el preciso momento en el que la pareja revienta un globo en el que supuestamente se encontraba la revelación, sin embargo, se dieron con la sorpresa de que no había nada por dentro.

Segundos más tarde, una perrita apareció vestida de rosado, color que hace alusión al sexo femenino. Asimismo, contaba con un pequeño cartel que decía lo siguiente: “Soy la hermana”. Al enterarse de la noticia, el padre corrió a abrazar a su can e incluso se mostró muy emocionado con la gran idea.

Usuarios se mostraron enternecidos con la escena

El material audiovisual, que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente un millón de visualizaciones, más de 250 likes y casi 4 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Que hermoso, la mejor revelación que he visto. Muchas felicidades”, “La mejor fiesta revelación que he visto en TikTok”, “Ha sido lo más bonito que he visto. La hermana mayor perruna”, “Nada mejor que siempre tomar en cuenta a los peluditos”, “Serán los mejores padres ya que desde ahora le enseñan el respeto y amor por los animales”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.