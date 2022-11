Pediatra argentino deja su profesión: " Ser médico en este país se transformó en una idea ridícula"

Un joven pediatra, identificado como Gonzalo Mesones, decidió escribir una carta en donde manifestó los problemas que atraviesa Argentina, los cuales provocaron que dejara su profesión.

Pediatra argentino “Ser médico en este país se transformó en una idea ridícula”

El pediatra empezó a hablar sobre los conflictos sociales y políticos que existen en Argentina, sentenciando que querer ser médico en el país es una decisión solo para idealistas que no están asesorados de la actualidad:

“En nuestro país se debe a una necesidad económica imperiosa, y esto va en desmedro de la continua actualización académica, que es una obligación en nuestro medio (…) En una profesión donde confluyen sentimientos tan argentinos como el orgullo, el continuo intento por mejorar en la profesión y esa solidaridad que tanto nos envalentonaba como sociedad, ha sido reducida a las cenizas. Querer ser médico en este país se transformó en una mala palabra, en una idea ridícula y solamente perseguida por gente idealista poco asesorada”.

Por otro lado, criticó la poca consideración que hubo para los médicos que atendieron en tiempos de pandemia, ya que sus ingresos fueron insultantes para los trabajadores: “Desde este lado de las trincheras les recuerdo que solo acrecentó el sentimiento de estar haciendo muchísimo por sociedades disociadas emocionalmente (…) Los médicos que salimos con vida de la época Covid-19, tenemos bien en claro que nadie nos proveyó de los medios económicos para subsistir (quiero hacer énfasis en el pluriempleo y la informalidad del 80% del mismo). Y mientras se nos obligaba a seguir atendiendo en guardias y sin los medios necesarios de protección en la mayoría de los establecimientos, hubo decreto en contra de las vacaciones y pseudo bonos ínfimos e insultantes”.

Pediatra habló de su carrera en Argentina: “Hoy no vale la pena”.

Gonzalo Mesones también dedicó palabras a los pacientes, quienes exigían ser tratados sin mostrar respeto al médico: “Salvo contados casos, los pacientes se transforman en clientes ya que el trato es como a cualquier servicio al consumidor. No hay respeto, no hay paciencia, no hay educación. Hasta parece que nadie haya sido formado en valores (…) Aquí cabe preguntarse, ¿por qué uno lo hace? ¿Cuál era el objetivo? ¿La vocación de servicio debe ser a costa de la vida personal o familiar? En alguna época sí, lo valía, había un respeto, tenía la retribución de la sociedad entera. Uno se rompía el lomo, pero era valedero, hasta tus hijos podían perdonarte el tiempo fuera de la casa”.

Finalmente, el pediatra argentino destacó que ya no vale la pena seguir así, y espera no estar solo en sus pensamientos: “Hoy no vale la pena. No para mí. No para muchos otros que tienen misma sintonía de pensamiento, pero aún no han podido dar el paso al costado. Si algo nos enseñaron estos tiempos aciagos, fue a valorar la salud, tanto biológica, como social, psíquica y espiritual. Yo elijo escuchar y actuar acorde. No creo estar solo”.