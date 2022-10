Perrita se queda atrapada en casa de vecinos tras haberles “robado” comida

Las ocurrencias de los animales no tienen límites y son ellos los protagonistas de los videos más virales en internet. Como el caso de una perrita que se volvió popular en redes sociales por un pequeño incidente.

Dueña encontró a su perrita en casa del vecino

En el video que fue difundido por Tiktok, se puede apreciar el preciso momento cuando una mujer se dio cuenta que su mascota no estaba en su casa, razón por la cual decidió esperar que regrese. Ante su prolongada ausencia, se animó a buscarla, pues pensó que se había perdido.

La señora recalca que fueron momentos de mucha tensión al no encontrarla, pero luego, todo dio un giro de 180 grados. Y es que, cuando salió de su vivienda se dio cuenta que en la casa de la vecina había una perrita muy parecida a la suya. Se acercó para verla y se dio con la sorpresa que sí era su propia cachorra.

Todo hace pensar que la perrita se escapó para “robarle” comida a su vecina. De hecho, logró realizar su cometido, pero lo que no pudo hacer fue salir de ahí, pues se le había cerrado la puerta. Esto significó un problema mayor porque los vecinos habían salido de viaje y no iban a llegar luego de varios días.

Para la suerte del animal, su dueña pudo recibir la ayuda del vecino de al lado y así rescatar a su mascota. Es por esa razón, que la joven no dudó en grabar todo lo ocurrido para recordar esta divertida anécdota por siempre.

El video se hizo viral en TikTok

En cuestión de días la publicación se hizo viral y miles de usuarios comentaron la graciosa situación

"Quizás le pagaron para cuidar la casa y no te dice nada para que no le quites el dinero"; "Todo el desmadre que armó"; "Que lindos por preocuparse por su bendición, espero ya la vigilen para no pasar por lo mismo", son algunos de los mensajes.