Perrito es multado por 'estacionarse' en lugar prohibido

Los canes siguen protagonizando los videos virales del momento. En esta ocasión, un perrito fue intervenido por los inspectores de tránsito por estar en un vehículo estacionado en un lugar prohibido.

Perrito es multado por estacionar en zona prohibida

De acuerdo con el video compartido por el usuario @teven119, un pitbull estaba esperando a su dueño dentro de la camioneta, sentado justo en el asiento del conductor. Al estar estacionado en medio de la pista, es decir, en un lugar prohibido, dos fiscalizadores de la municipalidad se acercaron para colocarle una multa.

Fue en ese momento cuando el usuario decidió captar el momento. Como se ve en las imágenes, el perrito lucía nervioso ante la presencia de los hombres con chalecos amarillos.

El video se hizo viral rápidamente en TikTok, cuenta con 321 mil reproducciones y 16 mil ‘me gusta’. Por otro lado, los usuarios no dudaron en compartir divertidos comentarios sobre el tema: “Porque no mete mano el inspector”, “Se le ve preocupado a firulais, creo que no tiene licencia de conducir”, “Ni firulais se salva de que lo multen”, “Caballero firulais, atente a las consecuencias”, fueron algunos comentarios.

Perrito es detenido en operación policial

Ni los perritos se salvan de la justicia. Prueba de ello son las imágenes que se hicieron viral de una operación policial a una banda de narcotraficantes. Al ser intervenidos, los miembros fueron reducidos, quedando esposados y acostados en el suelo.

Pero lo que más llamó la atención fue que el perrito guardián de los narcotraficantes también “se rindió”, ya que se acostó en el suelo junto a sus dueños, quienes serían arrestados. El video en TikTok cuenta con más de 3.4 millones de reproducciones y 287 mil ‘me gustas’.