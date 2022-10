Perrito intenta colarse en centro comercial, pero es sacado en brazos por guardia de seguridad

TikTok es una de las redes sociales más famosas en el mundo, pues los usuarios pueden compartir contenido de todo tipo, desde tutoriales hasta videos protagonizados por animales. En esta ocasión, un perrito se hizo viral al intentar entrar a un concurrido centro comercial. Sin embargo, no contaba con que alguien le siguiera los pasos

Perrito es sacado en brazos por guardia

En el video compartido por la cuenta @jorgeeduardoreate2, se puede ver como el perro de tamaño medio sube las escaleras e intenta ingresar a un centro comercial en Huancayo. Sin embargo, un guardia de seguridad fue a sacarlo del lugar. Afortunadamente, sacó al perro en brazos sin hacer uso de la violencia.

Como se aprecia en las imágenes, el can no mostró alguna actitud violenta y se dejó sacar por el hombre. Si bien existen tiendas que permiten el ingreso de mascotas, estos no pueden ingresar sin acompañantes, por lo que el guardia decidió sacarlo.

Usuarios elogian al guardia por sacar a perrito en brazos

El metraje de 15 segundos se convirtió en viral con 381 mil reproducciones. Además, superó los 50 mil me gustas. Por su parte, los usuarios destacaron el hecho que el guardia fue muy amable en sacar al perrito en brazos, ya que es bien sabido que algunos usan la violencia y los botan del lugar sin delicadeza.

“Ya, pero nadie va a hablar que lo sacó cargando y no a patadas como otros hacen”, “Felicitaciones Real Plaza por tener un personal humano con los animales, es muy emocionante ver eso, gracias”, “Gracias por respetar a los animales”, “Todo un niño juguetón y travieso”, se pudo leer en la publicación.