Perrito se queda dormido en asiento de tren y pasajeros van parados para no molestarlo

Los videos de animales se siguen apoderando de las redes sociales cada vez más. En esta ocasión, se trata de un perrito durmiendo tranquilamente en el asiento de un tren. Ante ello, ninguno de los usuarios lo molestó y algunos prefirieron ir parados para evitar despertarlo.

El video fue publicado en TikTok y, en esta red social, miles de usuarios que lo vieron quedaron enternecidos con el can, pero a la vez, destacaron el comportamiento de los pasajeros. Gracias al apoyo de los cibernautas, el clip, se volvió viral y fue compartido en las distintas plataformas.

Nadie lo fastidio

La joven Karen Olave (con el usuario @karenolave7), quien se encontraba en la Estación del metro, pudo ver que dos asientos cercanos a ella ya se encontraban ocupados, pero no por personas, sino por un perro.

A los pasajeros no parecía importarles ir parados con tal de no despertarlo o interrumpir el sueño del tierno animalito. Otra cosa que llamó la atención de la usuaria fue el hecho que el can estaba moviendo sus patitas, eso podría significar que se encontraba soñando. Karen registró el momento, subiéndolo más tarde a la plataforma china TikTok.

La publicación de Karen pudo lograr conseguir más de 11 mil visualizaciones, por lo que la historia del canino sería compartida en las redes sociales, transformándose en el viral del día. Muchos de los internautas aplaudieron a los pasajeros por no despertar al animalito.

"Me gusta el respeto que se está logrando para y con los animales. Ojalá a ese perrito alguien lo adopte", "Lo bueno es que las personas ya los respetan", "Gua un pasajero muy cansado", fueron alguno de los comentarios más destacados.