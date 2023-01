Perrito salvó a su dueño y gatito de morir en un incendio

Una nueva historia sorprendió a las redes sociales y medios de comunicación. Un perrito se convirtió en héroe para su dueño luego de avisarle de un incendio dentro de la casa. Pero esto no fue todo: el can volvió para salvar al gato. El siniestro sucedió en la localidad de Rafael Castillo, Argentina.

Lee también: Señor fabrica tarjetas de presentación hechas a mano para encontrar empleo

Perrito avisó a su dueño y rescató al gato

Gabriel Gómez narró que había llegado muy cansado del trabajo y se quedó dormido mientras veía televisión. Fue entonces cuando ocurrió el corto circuito que generó el incendio. Sin embargo, el hombre no le tomó atención.

“En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, mencionó el sujeto, quien terminó desmayado por inhalar humo. Este hubiera tenido un destino fatal, sino fuera por la aparición de su héroe: Chiquito.

“Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama (...) yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

Lee también: Quema casa de su novio porque otra mujer le contestó el teléfono

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, narró Gómez, quien miró por la ventana para llamar a su sobrino. Gracias a eso fue rescatado por los vecinos que rompieron las ventanas para sacarlo.

Mientras esto sucedía, Chiquito entró nuevamente a la casa para sacar al gatito que el propietario de la casa había adoptado días atrás.

“Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, aseguró el hombre.