Joven visita a su enamorada por primera vez y papá sale con bate en la mano

Un joven se llevó el gran susto de su vida cuando fue a visitar a su enamorada. Y es que el padre de la chica salió para decirle que se fuera, pero no de una manera muy agradable.

El momento viral fue subido a TikTok y causó cientos de comentarios.

El padre lo amenazó con un bate

Las imágenes fueron publicadas por @chinajosmary en TikTok.

En ellas, se puede ver como una pareja esta sentaba afuera de una casa, hablando tranquilamente. Cuando, de pronto, sale el padre con un bate en la mano.

Aunque se aprecia que el hombre mayor no dice nada, este empieza a golpear las rejas con el palo de madera. Al parecer, dándole una indirecta al joven para que se fuera. Sin embargo, el chico parece tan sorprendido que no sabe qué hacer, mientras que la joven solo puede atinar a reírse de las ocurrencias de su padre.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, el video se hizo viral y en poco tiempo alcanzó los 6.7 millones de reproducciones. De inmediato, cientos de usuarios dejaron sus comentarios al respecto.

“Si no me muevo mucho no me ve”, “Suenan las campanadas, es hora de salir corriendo”, “Protégeme señor con tu espíritu”, “Cielo padre que estás en los cielos”, “Empieza a rezarle al de arriba”, “Corre hijo”, comentaron algunos internautas.