¿Qué son los Backrooms? La pesadilla que podría aterrorizarte

¿Alguna vez has sentido sensaciones de miedo, terror, angustia o ansiedad mientras estabas durmiendo? Si la respuesta es sí, definitivamente fue una pesadilla. Estos sueños perturbadores, están netamente relacionados a distintos sentimientos negativos y pueden manifestarse a cualquier edad seamos grandes o pequeños.

En ese caso, existen miles de tipos de trastornos, uno de ellos son los “Backrooms”, conocidos tradicionalmente como ‘cuartos traseros’ y están compuestos por una paroniria en el que las personas se encuentran encerradas en un cuarto vacío iluminado por luces amarillas.

Como se recuerda, esta palabra se originó el 12 de mayo del 2019, cuando un internauta escribió en un foro que publiquen fotografías que los hagan sentirse mal, por lo que uno de los usuarios, decidió compartir una imagen referente a este tema y así surgió todo.

Muchos señalan, que forma parte de una leyenda urbana o creppypasta en donde un lugar tenebroso de paredes de color amarillo, con un olor terrible a humedad, iluminación fría y miles de pasillos desolados cobra vida.

Quienes se topan con esta situación, sienten que viven en un laberinto, por lo que buscan de manera asustada y desesperada, la salida pero no consiguen encontrarla hasta que logran despertar.

Pero no solo eso, testigos afirman que para escapar del mencionado lugar debes de hacerlo por medio de los niveles que se encuentran en cada uno de los escenarios que contienen a su vez objetos antiguos, elementos perturbadores, sonidos como susurros, etc.

Divisiones

En los “Backrooms” hay infinidades de niveles entre los que cuales destacan “Zona Habitable”, “Sueños de Tuberías”, “Estación Eléctrica”, “Oficina Abandonada”, “Sistema de Cuevas”, “Los Suburbios”, y más.

Los más peligrosos



Asimismo, también cuentan con niveles increíblemente peligrosos en donde los escenarios son aterradores, espeluznantes y espantosos.

Nivel 0 “El ‘lobby’”.

Nivel 1 “Zona habitable”.

Nivel 5 “Hotel de terroríficos”.

Nivel 7 “Talasofobia”.

Nivel 261 “Fiesta en la alberca”.

Nivel 99999 “Zona de juego”.

Nivel de ‘vacío desconocido’.

¿Cómo entrar a los “Backrooms”?

Lo primero que debes de tener es una pesadilla. Después de esa situación, tendrás que imaginar que te encuentras en un “Backrooms”, recuerda que no es sencillo, solo es cuestión de práctica.

Cuando comiences a percibir olores relacionados a una alfombra mojada o sonidos de fallas eléctricas, estarás definitivamente dentro del lugar.

REGLAS

Es primordial que sigas estas reglas con el fin de salir airoso de esta situación.

No trates de escapar

La calma es importante, no la pierdas.

Ni se te ocurra preguntar si hay otras personas.

Mantente lo mas cerca a la entrada.

No veas ninguna fuente de energía.

Fíjate siempre si la hora es la misma.

Nunca toques una pared oscura.

Si estás acompañado de una persona, ponte lo más lejos posible de ella.

Nunca voltees cuando escuches ruidos.

Impacto en el mundo

Películas

En enero de este año, el director de 16 años Kane Parsons publicó en la red social Youtube un cortometraje de terror llamado “The Backrooms (Found Footage)”.

La trama transcurre en 1996 y está basada en la vida de un joven camarógrafo que entra de manera accidental al lugar, por lo que trata de escapar de la situación, pero ingresa a otros niveles.

Fue considerado “el video más terrorífico de la web”, pero a su vez, lo compararon como una copia del videojuego “Control” del 2019.

De igual manera, el creador publicó otros nueve videos relacionados a este tema en orden no cronológico como “La tercera prueba”, “Primer contacto”,” Personas desaparecidas”, “Video informativo”, “Informe de autopsia”, “Movimiento detectado Prototipo”, “trampas”, “reporte”, etc.

Es preciso mencionar, que la plataforma de streaming AppleTv+ se basó en esta cinta para la creación de su afamada serie “Severance”.

Videojuegos

La popular pesadilla se hizo presente el pasado 12 de febrero en el sitio web Reddit, pues un usuario decidió difundir un mapa del videojuego Minecraft relacionado al film anteriormente mencionado.

Asimismo, ha sido la inspiración del juego de terror de la compañía independiente Pie on Plate Productions, “The Backrooms Simulator”, “Enter the Backrooms” y “Apeirophobia”, publicados en el 2019, 2021 y 2022 respectivamente.

Teorías conspirativas



Este tema que ha generado gran controversia en las redes sociales ya que no solo ha sido comparado con, nada más y nada menos, que la teoría de los ovnis en el Área 51, sino, además, con la cinta cinematográfica de Stanley Kubrick “El Resplandor”, con la película “Us”, etc.

NIVEL 1045 "LATINOAMÉRICA"

Aunque no lo crean, el nivel 1045 está basada en Latinoamérica y en su interior cuentan con réplicas totalmente iguales a las ciudades de Lima, Caracas, La Paz, Sucre, Cuzco, Santiago de Chile, Buenos Aires, Panamá, Bogotá y Venezuela.

Los terroríficos facelings, personas sin rostro, abundan en este nivel, pero además otras entidades como sabuesos, profesores, humanoides oscuros, polillas de la muerte, ladrones de piel, y más.