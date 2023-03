¡Qué tal premio! Joven encontró un scooter en la basura y dejó salir a su niño interior: “Quiero su suerte”

Todos tienen un 'niño interior' que sale a flote cuando ven un juguete que siempre quisieron. El protagonista de este video lo sabe bien, pues encontró un scooter en la basura y se animó a jugar con el objeto, volviéndose tendencia en las redes sociales.

Un tierno hallazgo

Viejo TMS (@viejotms) publicó un video donde se puede observar a un joven botando basura en un lugar indebido. El muchacho iba a llamarle la atención, pero se llevó una enorme sorpresa al darse cuenta lo que sucedería después.

El joven halló un scooter en la basura y no dudó en llevárselo y jugar con el juguete. En el clip se aprecia cómo el muchacho se divierte manejando el objeto, como si de un niño se tratara. Su acto desató la ternura en algunos usuarios de la plataforma china.

Se hizo viral

El video, el cual se publicó hace cuatro días, se hizo tendencia en TikTok. Actualmente, cuenta con más de 845 mil visualizaciones, 32 mil likes y más de 650 comentarios.

“Su niño interior por fin pudo obtener el scooter que siempre quiso”, “Quiero tener su suerte”, "Que recoja lo que tiró y que no vuelva a hacerlo", "Yo y los que no tuvimos infancia", “Pero hay que enseñarle también a ser limpio”, “Que recuerdos me traen los scooters”, "Yo quiero uno de esos, mi bicicleta me cansa", "Yo también me pasearía por todos lados", son algunos de los comentarios del video.

¡Lo volvió a encontrar!

En otro video publicado por el mismo usuario, se puede ver cómo el joven vuelve a encontrar al muchacho rebuscando la basura para ver si halla algo de valor.

El joven que grabó el video conversó con el muchacho recolector, ofreciéndole comida y ayudándolo para que no vuelva a caer en los malos pasos. El video, hasta ahora, tiene más de 120 mil vistas.