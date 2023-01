¡Qué ternura! Pareja de adultos mayores se pasea en bicicleta como en su juventud

Una pareja de adultos mayores siempre acapara todas las miradas por sus tiernos comportamientos. Esto se demostró en TikTok, donde miles de usuarios elogiaron a unos señores que se encontraban dando un cómodo paseo en bicicleta.

Pasear en bicicleta

La usuaria de TikTok @delarosa.jasmin compartió un clip en el que se puede apreciar cómo pareja de ancianos protagonizó un paseo en bicicleta. Los señores se encontraban empleando un clásico método para que ambos puedan subirse a la bici.

La grabación mostró cómo el varón se ubicó en el asiento principal para conducir el vehículo. Por otro lado, la mujer se encontraba parada sobre los fierros que sobresalen de la llanta trasera.

Usuarios reaccionan

El momento fue captado y difundido a través de la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de tres millones de visualizaciones. Además, el clip cuenta con más de 500 mil ‘me gusta’ y más de cuatro mil comentarios.

Algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad y postearon sus respectivos comentarios: “Ese video es un poema en toda la extensión de la palabra”, “Yo creo que es su mamá, la diferencia de edad se ve”, “De esos amores ya no existen”, “La felicidad no se mide con dinero, sino con la tranquilidad, que muchos ricos quisieran”, “Ya quisiera tener yo el equilibrio de esa señito, en el primer tope ya hubiera salido volando, muy bonito video”, "Cuando ya no crees en el amor... Y boom ves esta joyita", fueron algunas de las reacciones más llamativas.