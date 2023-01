Hombre disfruta de concierto desde lo alto de un cerro: "Imagínate vivir en Europa y perderte esto"

¡Ingenioso! Un nuevo video se ha hecho viral en las redes sociales.

En esta ocasión, el protagonista fue un joven quien disfrutó de un concierto desde lo alto de un cerro.

Lee también: Mujer recibe un celular de regalo y se desmaya de la emoción: "Ahora veré TikTok"

El caso se hizo muy popular en TikTok, donde miles de usuarios elogiaron su creatividad para disfrutar del evento.

El que más disfrutó

El usuario de TikTok, @alonee.official, compartió un clip en el que se puede apreciar cómo un joven disfruta de un concierto desde las faldas de un cerro.

Según la descripción del video, el muchacho no había sido invitado al cumpleaños de su vecino y no tuvo mejor idea que presenciar el recital desde una huaca contigua.

Lee también: Chofer adorna bus con muñeco de Año Nuevo y sorprende a transeúntes

El protagonista del video demostró que no hace falta compañía para pasarla bien, sino solo buenos ánimos y sensaciones positivas.

Usuarios aplauden

El controvertido momento fue bien recibido en la plataforma de TikTok, donde registró más de 234 mil visualizaciones, 18 mil me gusta y más de 600 comentarios.

La graciosa situación despertó la curiosidad de cientos de usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus respectivos comentarios: “El que no se divierte, es porque no quiere”, “Solito se vacila”, “El Perú es único”, “Claramente puedo ser yo bailando sola”, “No juzgo porque claramente puedo ser yo”, “Imagínate vivir en Europa y perderte esto”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.