Harry Potter sigue más vigente que nunca. Y aunque la última película de la saga de ‘El niño que vivió’ se estrenó en 2011, continúa siendo una de las favoritas del público. Por ejemplo, hace poco se hizo viral un video de un quinceañero con la temática del mundo mágico.

El evento reunió a los más importantes protagonistas de la saga. Por primera vez en la historia se vio a Harry y a Voldemort bailar juntos. Y, no, no se trataba de una maldición Imperius, sino que ambos se divertían en el evento no apto para muggles.

Voldemort de chambelán

Entre los asistentes a la fiesta destacaron el ‘Trío de Oro’, ‘Draco Malfo’ y -por supuesto- el Señor Tenebroso’. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue ver al 'Que no debe ser nombrado’ como chambelán.

En una faceta poco conocida, el enemigo número uno de Harry Potter dio el play de honor al bailar con la quinceañera quien usaba un vestido negro. En lugar de Nagini, 'Voldemort' llevaba varias rosas rojas para acompañar el vals.

Harry Potter y Voldemort cantando

A medida que transcurría el quinceañero, la cosa se ponía más loca. En un momento de la fiesta, ‘Harry Potter’ y ‘Voldemort’ hicieron karaoke e incluso bailaron juntos.

La peculiar fiesta. que fue compartida en un video en Twitter. habría ocurrido en la ciudad de Monterrey (México). Los fanáticos de todas las edades la Saga quedaron encantados y quisieron copiar el show. “Si mi boda no tiene una hora loca con Voldemort no la quiero. “Quiero volver a tener quinceañero”, se lee entre los comentarios.





Esta es mi favorita de toda la saga de Harry Potter 😂 pic.twitter.com/UaQgDVhSrx — Dracu Malfoy 🐍 (@Dracularpia) August 10, 2022