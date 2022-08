Los fanáticos del terror y la literatura podrán ver una nueva obra de Stephen King en la gran pantalla. Se trata de 'The Regulators', libro publicado en 1996, en los inicios de su carrera. Además, esta no será la única película de las obras del escritor estadounidense en los próximos años, pues ya se ha confirmado que 'Salem’s Lot' y 'The Talisman' tendrán reboots, bajo la dirección de los hermanos Buffer, creadores de 'Stranger Things'.

La nueva película de Stephen King

Según el medio Deadline, Bohemia Group compró los derechos del libro y George Cowan será el guionista de este nuevo film. ‘The Regulators’ o ‘Posesión’ en idioma español, es un libro western que mezcla el género del terror con thriller.

Justin Ross, vicepresidente de Bohemia, ya estaría ayudando a desarrollar la historia de la película junto a George Kowan. Según indicaron, Stephen King estaría encantado con el trabajo.

“Estoy encantado de que The Regulators llegue a la pantalla. Esto será bueno“, declaró el escritor para Deadline.

Asimismo, la CEO de Bohemia Group, Susan Ferris declaró que están felices de poder trabajar con un autor de la talla de King. “No podríamos estar más entusiasmados por trabajar con Stephen King y su equipo en este proyecto. El tema de la novela y sus personajes resuenan poderosamente y esperamos hacer una película increíble”.

Por otro lado, Ross aseguró que trabajarán muy duro para que el ‘maestro del terror’ se sienta orgulloso del filme.

¿De qué se trata ‘The Regulator’ de Stephen King?

Stephen King publicó esta obra por primera vez en 1996, bajo el seudónimo de Richard Bachman, cuando aún no tenía la suficiente popularidad como para firmar con su nombre. La trama es lo suficientemente atractiva, por lo que se espera que sea una buena adaptación a la talla de 'It' (2017). La sinopsis del libro indica:

“Es la historia de la pacífica vida suburbana en Poplar Street en Wentworth, Ohio, que se hace añicos un buen día cuando cuatro camionetas que transportan ‘reguladores’ armados con escopetas aterrorizan a los residentes de la calle y matan a sangre fría a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para aventurarse al aire libre. Las casas se transforman misteriosamente en cabañas de troncos y la calle ahora termina en lo que parece un paisaje occidental dibujado a mano por un niño. El cerebro de este ataque repentino es una criatura malvada que se ha apoderado del cuerpo de un niño autista cuyos padres murieron en un tiroteo desde un vehículo varios meses antes”.