Repartidor muestra indignación luego de ser estafado con 300 soles [VIDEO]

El uso de aplicaciones para hacer pedidos en diferentes locales se ha vuelto una costumbre en el ciudadano. Sin embargo, pocos conocen la realidad que viven los repartidores, quienes afrontan diferentes dificultados. Este es el caso de un repartidor quien contó la mala experiencia que pasó al ser estafado con 300 soles en un solo pedido.

Repartidor: “La gente es tan inconsciente con el repartidor”

Un repartidor decidió hacer una denuncia en redes sociales, remarcando que tenía un pedido de 300 soles, y que, al llegar al punto de encuentro, nadie lo atendió: “Aquí tengo 300 soles en pedido. Por qué la gente es tan inconsciente con el repartidor. Piensa que le hace un mal al aplicativo, pero no, le hace mal al repartidor”. El joven decidió llamar al usuario que hizo el pedido, y le indicó que se había confundido de dirección: “Amigo, me confundí y puse la dirección de mi casa. ¿Puede traer el pedido a mi trabajo?”. Sin embargo, al momento de llegar al centro de labores, tampoco lo atendieron.

Luego de regresar nuevamente al primer punto, el repartidor decidió preguntarle a un señor que salió de la casa que solicitó el pedido, sin embargo, no recibió una respuesta positiva: “Lo más increíble de todo es que le preguntó a señor que salió de la casa y me dice que no conocen a ningún Mario. Resulta que fue un pedido estafa. ¿Por qué hacen eso?”.

La modalidad de estafa a los repartidores

El usuario identificado como elgochitoloco decidió subir un nuevo vídeo, en donde destacó que diferentes usuarios realizan pedidos altos, poniendo la dirección equivocada. Asimismo, cuando pasa el tiempo límite de traslado, el sistema finaliza el pedido y carga la deuda al repartidor: “Muchos clientes usan ese tipo de modalidad de hacer pedidos altos de 100, 200 o 300 soles. ¿Con qué fin? Por ejemplo, el cliente pone una dirección, pero cuando llego al sitio llamó al cliente y me dice que se equivocó de dirección (…) cuando te mueves del punto A y te vas al punto B, nueva dirección, tienes 15 o 20 minutos. Cuando te mueves hasta el nuevo lugar y cliente se demora, el sistema automáticamente va a finalizar el pedido y la deuda va a cargar sobre ti”.