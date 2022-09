Reportero se desnuda en vivo para ver si se ahorra agua duchándose en pareja

Europa está atravesando por una crisis energética terrible, por lo que muchos gobiernos intentan actuar para sobrellevar el problema. Sin embargo, las declaraciones de la ministra del Ambiente de Suiza hicieron que un medio español hiciera un experimento donde uno de los reporteros se bañaría en vivo.

La recomendación de la autoridad suiza fue que deberían ducharse en pareja para sí reducir el costo de agua y energía. El reportero se desnudó en vivo en una transmisión para comprobar si era conveniente bañarse con otra persona, por lo cual el video se hizo viral y causo toda clase de reacciones en las plataformas digitales.

¿Como fue el experimento?

El noticiero de España "Cuatro al Día" tenía preparado algo especial para sus televidentes. Luego de escuchar las recomendaciones de la ministra suiza, el reportero Manu Lajarín salió en vivo con el torso desnudo para comprobar si al ducharse con otra persona, se ahorra menos recursos.

El comunicador bromeaba al principio. Más tarde, presentaría a su amiga para que lo ayudará con el experimento. Acto seguido, ambos ingresan a la ducha mientras su amiga le echa un poco de agua y le pasa el jabón por su cuerpo. Al principio, el periodista sufría para poder moverse en el poco espacio que había.

Pasaron unos cinco minutos y llegó a la conclusión que una ducha de cinco minutos en España representaría un consumo de aproximadamente 60 a 105 litros de agua. Cuando salió del baño, sus compañeros en estudio le preguntaron sobre su opinión después de la prueba, a lo que Lajarín respondió que dicha iniciativa es bastante 'incómoda'.

A pesar de que no hay algún estudio que compruebe si verdaderamente se puede ahorrar duchándose en pareja, el video ya es viral y dejó muchos comentarios por parte de los cibernautas. "Si lo tengo que hacer yo... No entra otra persona en la ducha", "La electricidad y el combustible están más caros que nunca", "¿En el primer mundo no hay regadora eléctrica?", fueron algunos de las reacciones más destacadas.

