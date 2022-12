"Rosalía" arma concierto en la calle y se lleva todas las miradas: "Pero si es igualita"

Con un look idéntico a la cantante española y un cuerpo de bailarines, el imitador de Rosalía causó sensación en redes sociales.

Un imitador de Rosalía viene causando sensación en las redes sociales.

Al parecer, al hombre lo habrían contratado para animar un evento en un pueblo y enganchó al público con la puesta en escena.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Imitador de Rosalía puso a bailar al público al ritmo de ‘Bizcochito’

En Twitter, se difundió un video donde un hombre, vestido como la cantante Rosalía, se encontraba animando un espectáculo en medio de la calle.

El clon de la artista española estaba vestido con el clásico atuendo rojo y trenzas negras que inmortalizaron a la artista. Además, traía consigo un cuerpo de bailarines ‘idénticos’ al grupo que acompaña a Rosalía durante sus conciertos.

En total, eran cinco los bailarines con el cabello pintado de celeste, rojo y amarillo quienes se encargaron de armar la coreografía mientras "Rosalía" cantaba “yo no soy tu bizcochito”. Todo esto ante la presencia de decenas de personas que miraban divertidos el espectáculo.

Se vuelve viral

“Cuando no te llega para contratar a Rosalía”, señala la descripción del clip que fue publicado por el usuario @TuertoBones y tiene miles de visualizaciones.

El video del imitador de Rosalía bailando en la calle fue tendencia en las redes sociales y los usuarios destacaron la creatividad del clon y bromearon al respecto.

“La única vez que me ha gustado algo de Rosalía”, “¿Cuál es la diferencia?”, “Puede ser la Rosalía del top manta”, “Cuando no te alcanzó para Rosalía y contratas a Buganvilia”, “Dile a Rosalía q les baje a las pastas y los carbo please”, “Que era una cárcel de esas de Sudamérica que viven todos juntos”, “Lo mejor que he visto hoy”, fueron algunos de los comentarios.