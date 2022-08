Se durmió tomando sol y terminó con cicatrices horribles

Una tarde de descanso y sol se convirtió en una pesadilla para Sirin Murad, una joven que tuvo diversas quemaduras en el rostro producto de su exposición al sol. Su historia se hizo viral en las redes sociales.

El caso viral de Sirin Murad en redes sociales

Sirin nunca imaginó que su día de descanso se convertiría en el peor de todos. Resulta que la joven se encontraba tomando sol al lado de una piscina cuando decidió dormir un rato sin echarse bloqueador.

Cuando se levantó, sintió un fuerte dolor en su frente y una picazón muy extraña. Sin embargo, pensó que no era algo significativo y lo dejó pasar. Días después, comenzó lo difícil. Empezó a sentir cómo le salía una especie de bolsa, a tal punto que cuando fruncía la frente, su cara parecía que estaba hecha de plástico.

"Al principio -realmente- no se sintió nada, solo me dolía un poco cuando lo presionaba. Realmente me dolió los días siguientes", comentó Sirin en sus redes sociales. Luego de ver la complejidad del asunto, decidió ir donde un especialista.

Tras de un largo tratamiento de siete semanas, el rostro de la chica británica presentó mejoras. "Extrañamente, mi piel es genial ahora. Incluso se siente mejor que antes, casi como si estuviera renovada", expresó.

La chica dejó un mensaje para los demás

Finalmente, Sirin Murad dejó un mensaje a sus seguidores para generar conciencia sobre el uso de bloqueador solar: "No importa cuánto creas que estarás bien o que tu piel no se quemará, siempre aplica protector solar. Definitivamente hay que hacerlo", indicó.

