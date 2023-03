¡Se gana más! Argentino revela que prefiere lavar platos en Suiza que regresar a su país

Muchas personas buscan nuevas oportunidades en países europeos. Un claro ejemplo de ello es Adrián, un joven argentino que reveló su sueldo en Suiza con solo lavar platos.

Su historia se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

¡Tremendo sueldo!

Un usuario de TikTok (@viajandoconadrian) publicó un video sobre cuánto gana en Suiza solo lavando platos.

De acuerdo con el joven, mensualmente se lleva 3700 dólares lavando trastes en un restaurante suizo. “¡Suiza, además de tener paisajes increíbles, tiene muy buenos sueldos! Vale aclarar que es un país caro también, ¡pero igualmente se puede ahorrar muchísimo! Lo bueno de este país también es que tiene doble temporada, puedes venir a trabajar tanto en invierno como en verano”, indicó el argentino.

En el clip, se puede apreciar al joven limpiar utensilios, platos y demás implementos que se usan en la cocina. También se puede ver cómo una máquina lo ayuda para hacer su trabajo más sencillo.

“Lo que necesitas para poder trabajar en este país, es tener pasaporte de la Unión Europea y ahí te puede contratar cualquier empresa y hacerte un permiso de trabajo, que te permite quedarte todo el tiempo que acuerdes para trabajar con ellos”, confesó el joven argentino.

Todos quieren ir a Suiza

El video, el cual tiene una duración de 33 segundos, se hizo tendencia en TikTok de manera inmediata. El clip cuenta actualmente con más de 170 mil visualizaciones. Además, cuenta con más de 8500 me gustas y más de 700 comentarios.

"Para mí el problema sería el idioma", "Yo me voy, pero díganme como hacerlo", "Como se puede hacer para ir a trabajar allí", "Por ese sueldo no. Yo viví en Zúrich y el nivel de vida en Suiza es muy alto, así que ese sueldo no es la gran cosa", "Ojalá pagarás en pesos allá en Suiza. Es uno de los países más caros, así que el sueldo es normal", “Yo quiero trabajar ahí”, son algunos de los comentarios del video.