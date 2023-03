Profesora argentina revela su secreto para mantener a sus alumnos callados: "Él que hable prefiere a Mbappé antes que a Messi"

Los docentes cuentan con estrategias para mantener a sus estudiantes calmados y sin hacer alboroto. Pero, esta profesora argentina se llevó el premio al truco del año por su insólita manera de mantener el orden en el aula.

¡Qué trucazo!

Un usuario de YouTube mostró cómo una profesora inventó una forma eficaz para mantener a su clase en silencio. El método se basó en decir: “El que hable prefiere a Mbappé antes que a Messi”, provocando que todos los niños se queden callados. Y es que, Messi es el futbolista favorito de los estudiantes, más aún tras salir campeón en Qatar 2022.

En el material audiovisual se pudo comprobar la efectividad de la estrategia, pues la clase se quedó en silencio luego de oír "las palabras mágicas".

Si mencionan a Messi, es viral

El video, que tiene una duración de 39 segundos, se hizo viral en la plataforma de YouTube, pese a que se subió hace pocas horas. El clip cuenta con más de 600 reproducciones, además de contar con más de 30 'me gusta'.

'El que siga hablando prefiere a Mbappé que a Messi'. Buena estrategia", "Que no te cuenten luego que en algunas escuelas no adoctrinan", "El sistema educativo es adoctrinamiento. Jurar la bandera, formarse en fila y muchas otras que conocemos, son prácticas de educación militar", "Yo también me quedaría callado", son algunos de los comentarios del video.