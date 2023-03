Señor de 50 años postuló a la Universidad San Marcos y deja mensaje a los jóvenes: "Nunca es tarde"

Para el estudio nunca es tarde, y prueba de ello es el protagonista de este video. Un señor de casi 50 años postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), mostrando que la superación personal no depende de la edad. El hombre elogiado y causó conmoción en las redes sociales.

Feliz por su postulación

Confesiones San Marcos (@consefiones_sanmarcos) publicó un video cuyo protagonista era un señor de 50 años. Según la cuenta de TikTok, el hombre era un postulante a la UNMSM.

“Bien, estoy con una buena actitud y con las ganas de seguir creciendo. He postulado a la carrera de Educación Física. Esta sería mi segunda profesión, pero es la primera vez que estudio en San Marcos. Durante más de 10 o casi 12 años, no agarraba libros y la pre-San Marcos me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Tienen mucha paciencia, te explican y, sobre todo, tienen el tema de la ayuda posterior a las clases”, comentó el señor postulante.

Palmas para el señor

El video, el cual se publicó hace tres días, se hizo rápidamente tendencia en TikTok. El clip cuenta con más de 150 mil visualizaciones, más de 4 mil likes y alrededor de 70 comentarios.

“Si el señor pudo, yo también puedo”, “Esa es la actitud, nunca es tarde para estudiar y hasta donde Dios de la vida se hace lo que nos gusta”, “Nunca es tarde”, “Bravo. Felicitaciones, ojalá ingreses”, “Es una inspiración para muchos que sienten que es tarde para estudiar”, fueron algunos de los comentarios del video.

Mensaje para los jóvenes

En otro video de TikTok, se puede ver cómo el longevo postulante envía un conmovedor mensaje a los jóvenes para que sigan estudiando.

“Nunca es tarde para nada. El tema del estudio no solo se hace cuando uno es joven… Hay que seguir, cumpliendo mi sueño. Para adelante”, se le escucha decir al señor.